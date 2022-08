Vaiolo delle scimmie, 15.926 casi e 2 morti in Europa: l’Italia tra i Paesi con più contagi – La mappa (Di giovedì 4 agosto 2022) 15.926 casi in 38 Paesi e aree europee: sono i dati raccolti sul Vaiolo delle scimmie dall’Ecdc (l’European Centre for Disease Prevention and Control), aggiornati al 2 agosto 2022. Il Paese con più casi, al momento, è la Spagna: nella penisola iberica sono avvenute anche le prime due morti nel continente, le uniche al momento riportate dall’Ecdc. I ricoveri in ospedale, invece, si attestano a 399: 150 di loro hanno richiesto cure cliniche. I sintomi presentati consistono in eruzioni cutanee (nel 94,8% dei casi), ma anche febbre, affaticamento, dolore muscolare, brividi o mal di testa (65%). l’Italia tra i Paesi più a rischio Dopo la Spagna, il paese europeo con più contagi è la Gran Bretagna ... Leggi su open.online (Di giovedì 4 agosto 2022) 15.926in 38e aree europee: sono i dati raccolti suldall’Ecdc (l’European Centre for Disease Prevention and Control), aggiornati al 2 agosto 2022. Il Paese con più, al momento, è la Spagna: nella penisola iberica sono avvenute anche le prime duenel continente, le uniche al momento riportate dall’Ecdc. I ricoveri in ospedale, invece, si attestano a 399: 150 di loro hanno richiesto cure cliniche. I sintomi presentati consistono in eruzioni cutanee (nel 94,8% dei), ma anche febbre, affaticamento, dolore muscolare, brividi o mal di testa (65%).tra ipiù a rischio Dopo la Spagna, il paese europeo con piùè la Gran Bretagna ...

