Supplenze GAE e GPS | le risposte alle vostre domande | QUESTION TIME con Varengo Cisl Scuola LIVE Giovedì 4 agosto alle 14 | 15

ProDocente : Supplenze GaE/GPS, Preferenze sintetiche: cosa sono i distretti? Scarica i FILE - zazoomblog : Supplenze GAE e GPS le risposte alle vostre domande: QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE Giovedì 4 agosto… - orizzontescuola : Supplenze GAE e GPS, le risposte alle vostre domande: QUESTION TIME con Varengo (Cisl Scuola) LIVE 4 agosto ore 14,… - zazoomblog : DIRETTA Supplenze da GaE e GPS dalle scelte delle scuole fino al sostegno: la VIDEO GUIDA passo dopo passo -… - orizzontescuola : Supplenze GaE/GPS, Preferenze sintetiche: cosa sono i distretti? Scarica i FILE -

...interagire nel forum di reciproco aiuto E' possibile seguire gli aggiornamenti tramite i tag Immissioni in ruolo e" graduatorie di istituto Immissioni in ruolo docenti 2022: da,......06:36 ) La call veloce è anche per chi ha tre anni di sostegno ( 01:07:25 ) Sono ininfanzia con riserva diplomata magistrale ante 2001: posso rinunciare adae preferire GPS I ...Errori materiali nelle graduatorie. La pubblicazione delle graduatorie ha messo in risalto una miriade di errori materiali ai quali era semplice porre rimedio consentendo agli interessati di proporre ...Pippo Frisone della Fl Cgil Legnano, in questi primi giorni di agosto, ha tirato un bilancio sulla situazione del mondo della scuola che «procede a fatica» ...