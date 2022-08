Sophie, il provino per Avanti un Altro e il colpo basso di Soleil (Di giovedì 4 agosto 2022) Sophie Codegoni è la nuova Bonas di Avanti un Altro dopo l’addio di Sara Croce. “Ho fatto il provino, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero“. – Ha dichiarato l’ex tronista al settimanale Chi. – “Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso“. A distanza di poche ore dall’uscita dell’intervista, il profilo social di SDLTv ha pubblicato per intero il tanto chiacchierato provino che Sophie Codegoni ha sostenuto per interpretare quel ruolo. “LA NUOVA BONAS DI Avanti UN Altro 2023 É LEI: Sophie Codegoni!” – si legge su Instagram – “Ecco il provino che l’ha portata ... Leggi su biccy (Di giovedì 4 agosto 2022)Codegoni è la nuova Bonas diundopo l’addio di Sara Croce. “Ho fatto il, con l’intenzione di chi, dopo un reality, deve ripartire da zero“. – Ha dichiarato l’ex tronista al settimanale Chi. – “Mi sono presentata al casting e ho incrociato le dita. Lavorare con Sonia Bruganelli e con il suo team, e in studio con il grande Paolo Bonolis per me è motivo di orgoglio immenso“. A distanza di poche ore dall’uscita dell’intervista, il profilo social di SDLTv ha pubblicato per intero il tanto chiacchieratocheCodegoni ha sostenuto per interpretare quel ruolo. “LA NUOVA BONAS DIUN2023 É LEI:Codegoni!” – si legge su Instagram – “Ecco ilche l’ha portata ...

