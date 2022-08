Si presentano Antonio, Gila e Maximiano. Tare: “Rivelazioni e punti di riferimento” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Maximiano una rivelazione, Gila crescerà, Marcos Antonio sarà un punto di riferimento”. Si gode i suoi tre acquisti il direttore sportivo Igli Tare che in conferenza stampa presenta tre dei sette acquisti dell’estate. “De Zerbi mi ha aiutato molto, ho imparato tanto da lui. Sono a disposizione di Sarri e farò tutto quello che mi chiederà”, dice Marcos Antonio nel corso della conferenza stampa di presentazione a Formello. L’ex Shakhtar Donetsk raccoglierà l’eredità di Lucas Leiva: “È un grande giocatore, voglio aiuTare la squadra come ha fatto lui in questi anni. Ho parlato con lui, è felice che io abbia preso il suo numero”. Sugli obiettivi: “Voglio la Champions League, ci sono grandi compagni di squadra, sarà un’occasione per migliorare”. Presente anche Mario ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) “una rivelazione,crescerà, Marcossarà un punto di”. Si gode i suoi tre acquisti il direttore sportivo Igliche in conferenza stampa presenta tre dei sette acquisti dell’estate. “De Zerbi mi ha aiutato molto, ho imparato tanto da lui. Sono a disposizione di Sarri e farò tutto quello che mi chiederà”, dice Marcosnel corso della conferenza stampa di presentazione a Formello. L’ex Shakhtar Donetsk raccoglierà l’eredità di Lucas Leiva: “È un grande giocatore, voglio aiula squadra come ha fatto lui in questi anni. Ho parlato con lui, è felice che io abbia preso il suo numero”. Sugli obiettivi: “Voglio la Champions League, ci sono grandi compagni di squadra, sarà un’occasione per migliorare”. Presente anche Mario ...

