Romana 42enne scompare sui monti Sibillini | aveva lasciato il cellulare al marito Con loro i figli di 3 e 5 anni

TuttoSuRoma : Ascoli Piceno, 42enne romana scomparsa sulle montagne dei Sibillini: aveva lasciato il cellulare al marito per - ilmessaggeroit : Ascoli Piceno, 42enne romana scomparsa sulle montagne dei Sibillini: aveva lasciato il cellulare al marito per le f… -

ilmessaggero.it

Sono in corso le ricerche di una donna scomparsa dal primo pomeriggio di oggi sulle montagne dei Sibillini nel territorio di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno). Si tratta di unadi Roma , in vacanza ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) insieme al marito coetaneo e ai loro due figli, di 3 e 5 anni. L'uomo ne ha denunciato la scomparsa intorno alle 17 rientrando in ..., ventisette anni appena compiuti, ha studiato presso l'accademia Studio Cinema International. I Carabinieri della Stazione di Torrimpietra hanno invece sorpreso un, di Fiumicino , in ... Ascoli Piceno, 42enne romana scomparsa sulle montagne dei Sibillini: aveva lasciato il cellulare al marito per Sono in corso le ricerche di una donna scomparsa dal primo pomeriggio di oggi sulle montagne dei Sibillini nel territorio di Acquasanta Terme (Ascoli ...Una donna romana è scomparsa dal primo pomeriggio di oggi sulle montagne dei Sibillini nel territorio di Acquasanta Terme ( Ascoli Piceno). Si tratta di una 42enne di Roma, in vacanza ...