Roma, abbandona i suoi cani in un box senza acqua e cibo: denunciato (Di giovedì 4 agosto 2022) Ancora maltrattamenti. Ancora, su quei poveri animali, indifesi, che l'unica colpa che hanno è di essere capitati nella 'famiglia' sbagliata. Quei cani che per il padrone avrebbero fatto di tutto, erano rinchiusi, per giorni. senza acqua. Né cibo. Il salvataggio della Polizia Locale E' successo in via Portuense dove gli agenti del Reparto Tutela Ambiente del XII Gruppo Monteverde hanno visto all'interno di un piccolo box tre cani, razza rottweiler. Hanno immediatamente avvisato la Centrale Operativa che ha mandato una pattuglia sul posto indicato. Al loro arrivo, la tragedia. Tre cani malnutriti, senza acqua che sopravvivevano a temperature folli. Temperature di 38 gradi. Hanno provveduto a prendere dell'acqua, un po' di ...

