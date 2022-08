Rhove spinge una ragazza del pubblico in piscina durante un concerto (VIDEO) (Di giovedì 4 agosto 2022) Rhove e la ragazza spinta in piscina Ieri sera Rhove ha tenuto un concerto a Porto Cesareo, in Puglia in provincia di Lecce. L’evento si stava tenendo in una location con piscina e il palco era proprio a bordo piscina. Infatti il pubblico si trovava proprio lì vicino. Il rischio di cadere in acqua era L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di giovedì 4 agosto 2022)e laspinta inIeri seraha tenuto una Porto Cesareo, in Puglia in provincia di Lecce. L’evento si stava tenendo in una location cone il palco era proprio a bordo. Infatti ilsi trovava proprio lì vicino. Il rischio di cadere in acqua era L'articolo proviene da Novella 2000.

