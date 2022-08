(Di giovedì 4 agosto 2022) Ci sono ancora oltre mille bare in attesa di una sepoltura: da oggi partono i lavori per la costruzione di nuovi loculi, ma ci vorrà un po'

ilpost : Palermo inizia a risolvere i grossi problemi del suo cimitero - kaiserclaudern : @tancredipalmeri Perché a Palermo non si conclude mai nulla e si va avanti sempre con improvvisazione pure adesso c… - palermo24h : Trapani, inizia il ritiro - DanielePipi : Con calma, che fretta c'è? Tanto il campionato inizia fra ben 10 giorni. Oggi ho anche letto di un mister che si è… - palermo24h : Calcio. Il Città di Comiso inizia ufficialmente la preparazione -

... al suo ritorno da, Dante suggerisce a Lillo: ' Se vai a, non toccare le banane , ... La busta in realtà contiene cocaina , e dopo averne inalata troppa, Lillo si alza eda correre,...Viviana e Gioele Parisi: la tragedia Il drammail 3 agosto 2020 quando Viviana Parisi esce di casa a Venetico (Messina) con il filgio Gioele e prende l'autostrada A20 Messina -. A ...Il giovane difensore serbo Mladen Devtak è un nuovo giocatore del Palermo. Lo si apprende dal sito della Lega B che annuncia il deposito del contratto.L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla scelta del nuovo tecnico del Palermo da parte del City Group. Da viale del Fante tutto converge su Corini. Ha avuto già una serie di co ...