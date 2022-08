Napoli, per Raspadori spunta la formula stile Locatelli - Juve (Di giovedì 4 agosto 2022) Il portiere e l'attaccante. Anzi, i portieri e un attaccante: Giacomo Raspadori . Il grande obiettivo del Napoli è lui, un jolly offensivo di 22 anni che Spalletti vuole e aspetta. Già, ma quando: i ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 agosto 2022) Il portiere e l'attaccante. Anzi, i portieri e un attaccante: Giacomo. Il grande obiettivo delè lui, un jolly offensivo di 22 anni che Spalletti vuole e aspetta. Già, ma quando: i ...

anperillo : Questo splendido video, se fosse stato realizzato per la conferma di #Mertens e non per la sua partenza, si sarebbe… - marcoconterio : ?? ?? Sorpresa #Spezia. In arrivo l'intesa per Alex Meret dal #Napoli tra i pali. I dettagli ? su @TuttoMercatoWeb - DiMarzio : #Calciomercato | @juventusfc, incontro interlocutorio con il @SassuoloUS per #Raspadori - maxcapuozzo : @dries_mertens14 Sei un grande @dries_mertens14 ?? grazie per averci regalato tante emozioni ?? non doveva finire cos… - sscalcionapoli1 : CorSera – Mertens, ‘no’ alla Juventus per non tradire i tifosi del Napoli -