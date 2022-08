Milan, agenti De Keteleare: “Abbiamo fatto di tutto per far avvenire il trasferimento” (Di giovedì 4 agosto 2022) Gli agenti di Charles De Keteleare, nuovo acquisto del Milan, Tom De Mul e Yama Sharifi, hanno così parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws raccontando anche le frizioni fra Club Brugge e i rossoneri dopo il primo incontro in Belgio: “Abbiamo insistito un po’, mostrando il nostro lato aggressivo. A un certo punto l’accordo sembrava morto. Dopo l’incontro in Belgio, i club non hanno più voluto parlarsi. Poi siamo andati a Lugano. Due superpotenze si sono confrontate ed è diventata una vera battaglia. Il mondo esterno non può capire quanto sia stato difficile risolvere tale situazione. Dovevamo decidere la strategia. Abbiamo fatto di tutto per far avvenire il trasferimento”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Glidi Charles De, nuovo acquisto del, Tom De Mul e Yama Sharifi, hanno così parlato ai microfoni di Het Laatste Nieuws raccontando anche le frizioni fra Club Brugge e i rossoneri dopo il primo incontro in Belgio: “insistito un po’, mostrando il nostro lato aggressivo. A un certo punto l’accordo sembrava morto. Dopo l’incontro in Belgio, i club non hanno più voluto parlarsi. Poi siamo andati a Lugano. Due superpotenze si sono confrontate ed è diventata una vera battaglia. Il mondo esterno non può capire quanto sia stato difficile risolvere tale situazione. Dovevamo decidere la strategia.diper faril”. SportFace.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @acmilan ha trovato l'accordo con il @ClubBrugge per #DeKetelaere: si discutono gli ultimi dett… - cmdotcom : #DeKetelaere , gli agenti svelano: 'Dopo l'incontro in Belgio, #Milan e #Bruges non volevano parlare! I 40 milioni… - lucabianchin7 : #DeKetelaere sempre più vicino al #Milan: il Bruges verso il sì all’offerta. Il costo a meno di sorprese sarà di 32… - TeofiloSteven : @_magnopaolo_ @Troves_1 @marcullo02 @milan_corner gli agenti di CDK hanno detto che Maldini ha chiesto espressament… - infoitsport : De Ketelaere al Milan, gli agenti e i retroscena: 'A Lugano una battaglia. Voleva solo i rossoneri' -