Matteo Romano | Sissi | Albe a Tim Summer Hits stasera | i cantanti su Rai2 il 4 agosto

(Di giovedì 4 agosto 2022) Tantisi alterneranno sul palco di Tim, nel corso dell’ultimo appuntamento su. Conducono Andrea Delogu e Stefano De Martino l’ultima puntata con lo show musicale estivo di casa Rai, quest’anno alla sua prima edizione. TIMè sue in simulcast su Rai Radio2 e Radio Italia. L’ultima puntata va in scena da Portopiccolo, il suggestivo borgo che affaccia sul golfo di Trieste, nel comune di Duino Aurisina. Sarà questa incantevole location ad accogliere l’ultima tappa del tour dello show musicale che accoglie anche oggi alcuni dei grandi nomi della musica italiana ed internazionale., Dargen D’Amico,e ...

ThomasRawland2 : RT @Cinguetterai: Gli ospiti dell’ultima puntata di #TIMSummerHits: Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga,… - accounttempora1 : @toveswiftlo Ciò che ho più in testa ultimamente: - Tramontana (Matteo Romano) - Seria (Biagio Antonacci) - Diva (L… - lattuga99 : RT @Cinguetterai: Gli ospiti dell’ultima puntata di #TIMSummerHits: Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga,… - _SofiaL7_ : RT @Cinguetterai: Gli ospiti dell’ultima puntata di #TIMSummerHits: Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga,… - _SofiaL7_ : RT @IlContiAndrea: Domani ultima puntata #TIMSummerHits con Albe, Mario Biondi, Bresh, Coez, Dargen D’amico, Deddy, Ditonellapiaga, Fedez,… -

Il Sussidiario.net

L'attore e musicista, trasformatosi in "citofonista" nella trasmissione "Parla con me" di ... Irene Mori, Amedeo Sorpreso,Fulgaro.Sul palco infatti tanti artisti che faranno il loro esordio nella rassegna, tra cui Mario Biondi,, Sissi e Margherita Vicario. In scaletta però anche cantanti del calibro di Fedez che, ... Matteo Romano/ La consacrazione a Sanremo ora con 'Testa o croce' cerca la hit estiva Si terrà stasera il sesto appuntamento del festival Tim Summer Hits 2022 presso il borgo di Portopiccolo. Andrà in onda su Rai 2 e RaiPlay.Una rivelazione riguardante la lavorazione dell'ultima stagione di Don Matteo, in particolar modo nel rapporto tra due degli attori principali ...