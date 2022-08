Masters 1000 Montreal 2022: programma, date, orari e copertura tv (Di giovedì 4 agosto 2022) Il programma, le date, gli orari e la copertura tv del Masters 1000 di Montreal 2022. Tutto pronto in Canada per la Rogers Cup, in programma da lunedì 8 a domenica 14 agosto. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono gli unici due tennisti azzurri ammessi direttamente in tabellone. Nelle qualificazioni, invece, spicca il solo Fabio Fognini visto che si sono cancellati sia Lorenzo Sonego che Lorenzo Musetti. La vera incognita per il main draw riguarda infine Novak Djokovic, che rischia di non poter partecipare al torneo poiché non vaccinato. Presenti invece Medvedev, Nadal, Tsitsipas, Alcaraz e tutti gli altri big (tranne l’infortunato Zverev). La copertura televisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, mediante i ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il, le, glie latv deldi. Tutto pronto in Canada per la Rogers Cup, inda lunedì 8 a domenica 14 agosto. Jannik Sinner e Matteo Berrettini sono gli unici due tennisti azzurri ammessi direttamente in tabellone. Nelle qualificazioni, invece, spicca il solo Fabio Fognini visto che si sono cancellati sia Lorenzo Sonego che Lorenzo Musetti. La vera incognita per il main draw riguarda infine Novak Djokovic, che rischia di non poter partecipare al torneo poiché non vaccinato. Presenti invece Medvedev, Nadal, Tsitsipas, Alcaraz e tutti gli altri big (tranne l’infortunato Zverev). Latelevisiva dei vari match sarà affidata a Sky Sport, mediante i ...

