LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 femminile in finale! (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.15 Nell’asta Brown (Usa), Rogers (Usa) e Metzger (Germania) superano 4.90 al primo tentativo, errori per Banovics (Ungheria) e Marburger (Germania). 22.13 Questa la terza e ultima semifinale: Regno Unito, Germania, Nigeria, Colombia, Repubblica Ceca, Brasile. 22.10 In finale DIRETTAmente vanno Stati Uniti (43?66) e Australia (44?83), terza la Svizzera in 44?94 poi Polonia e Finlandia. 22.08 Non parte il Canada. 22.07 Questa la seconda semifinale della 4×100 femminile: Stati Uniti, Australia, Canada, Polonia, Svizzera, Finlandia. 22.05 Al via la finale del salto con l’asta maschile: Gawenda (Polonia), Banovics (Ungheria), Alasaari (Finlandia), Brown (Stati Uniti), Metzger (Germania), Rogers (Stati Uniti), Marburger (Germania), Haraguchi (Giappone), Ammirati ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.15 Nell’asta Brown (Usa), Rogers (Usa) e Metzger (Germania) superano 4.90 al primo tentativo, errori per Banovics (Ungheria) e Marburger (Germania). 22.13 Questa la terza e ultima semifinale: Regno Unito, Germania, Nigeria, Colombia, Repubblica Ceca, Brasile. 22.10 In finalemente vanno Stati Uniti (43?66) e Australia (44?83), terza la Svizzera in 44?94 poi Polonia e Finlandia. 22.08 Non parte il Canada. 22.07 Questa la seconda semifinale della: Stati Uniti, Australia, Canada, Polonia, Svizzera, Finlandia. 22.05 Al via la finale del salto con l’asta maschile: Gawenda (Polonia), Banovics (Ungheria), Alasaari (Finlandia), Brown (Stati Uniti), Metzger (Germania), Rogers (Stati Uniti), Marburger (Germania), Haraguchi (Giappone), Ammirati ...

