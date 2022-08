“Le pance vere sono tornate di moda” | il messaggio body positive di Selena Gomez

(Di giovedì 4 agosto 2022)sempre più paladina del. L’attrice è da tempo impegnata a lanciare messaggi contro ilshaming, proprio come ha fatto nel suo ultimo video di TikTok, mentre posava in costume su una barca. @Vaca self ? original sound - unwinewithtashak Nella cliprisponde con ironia a chi è dall’altra parte dell’obiettivo e le chiede di trattenere il fiato prima di scattare una foto: “Non trattengo il respiro… Gli stomaci veritornati di…”, risponde la popstar, mentre si accarezza la pancia e sfoggia le sue curve in un costume intero fiorato, da lei stessa disegnato. Un invito ad amare sé stessi per come si è, dunque, senza compromessi o sotterfugi e i suoi milioni di ...

Io Donna

"Non trattengo il respiro. Le pance sono tornate di moda ", dice Selena Gomez in un video pubblicato su Tik Tok. La cantante e attrice, in vacanza in Italia, appare sdraiata su una barca, mentre si accarezza la pancia ... Non tuffiamoci nei pregiudizi: i falsi miti sulle vacanze al mare Selena Gomez, in costume da bagno su TikTok, lancia un messaggio body positive: 'Le pance vere sono tornate di moda'.Un breve video con un messaggio molto diretto sull'accettazione del proprio corpo così com'è, Selena Gomez ancora una volta è dalla parte della body positivity.