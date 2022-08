Italexit punta su Ilaria Brunelli in Veneto (Di giovedì 4 agosto 2022) Italexit punterebbe in Veneto sul nome di Ilaria Brunelli, la consigliera comunale di Bassano del Grappa, capogruppo della lista civica di maggioranza #PavanSindaco, già agli onori della cronaca per aver strappato, nel novembre del ’21, in diretta social il green pass: “Eccolo lì, in 4 pezzi, il mio Green Pass strappato. Esattamente un secondo dopo essermi seduta al mio posto ho distrutto il documento. L’ho subìto solo per continuare a rappresentare i cittadini come consigliera comunale. Ma rimane immorale e pericoloso”, disse dopo essere entrata in comune a Bassano. Contraria pure al vaccino, spiegò di aver pure valutato l’idea di fare il siero, ma poi spiegò: “Preferisco morire di Covid che lasciarvi calpestare i diritti della società in cui vorrei vivere. Ve lo dico col sorriso di chi non ha paura di morire per un ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 4 agosto 2022)punterebbe insul nome di, la consigliera comunale di Bassano del Grappa, capogruppo della lista civica di maggioranza #PavanSindaco, già agli onori della cronaca per aver strappato, nel novembre del ’21, in diretta social il green pass: “Eccolo lì, in 4 pezzi, il mio Green Pass strappato. Esattamente un secondo dopo essermi seduta al mio posto ho distrutto il documento. L’ho subìto solo per continuare a rappresentare i cittadini come consigliera comunale. Ma rimane immorale e pericoloso”, disse dopo essere entrata in comune a Bassano. Contraria pure al vaccino, spiegò di aver pure valutato l’idea di fare il siero, ma poi spiegò: “Preferisco morire di Covid che lasciarvi calpestare i diritti della società in cui vorrei vivere. Ve lo dico col sorriso di chi non ha paura di morire per un ...

