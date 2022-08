Investite dal treno | fissati i funerali di Alessia e Giulia

Affaritaliani : Sorelle investite dal treno, parla un'amica: 'Penso che fossero drogate' - Nutizieri : Alessia e Giulia investite dal treno a Riccione, i cuori spezzati su TikTok: 'La vita è ingiusta, buon viaggio ange… - infoitinterno : Giulia e Alessia Pisanu investite dal treno a Riccione, sui social è caccia al video dell’orrore (che non esiste) - palumbost : @maxkava Sì, anch'io ho avuto culo più volte. Ed ero abbastanza più anziano delle due ragazze investite dal treno. -

Sono stati fissati per domani, venerdì 5 agosto, i funerali di Alessia e Giulia Pisanu, le due sorelle di Castenaso (Bologna) che sono morte domenica mattinada un treno in stazione a Riccione. Dalle 8, nella chiesa della Madonna del Buon Consiglio a Castenaso, sarà aperta la camera ardente e alle 10.30 si celebreranno le esequie. Lo rende noto ...Sorelletreno a Riccione, mamma: "Erano responsabili"/ Tanti i misteriLa cerimonia a Castenaso sarà aperta a tutti per volontà della famiglia, che però vieta le riprese audio video, Camera ardente a partire dalle 8 ...Sono stati fissati per domani, venerdì 5 agosto, i funerali di Alessia e Giulia Pisanu, le due sorelle di Castenaso (Bologna) che sono morte domenica mattina investite da un treno in stazione a Riccio ...