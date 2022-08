Il caldo torrido non molla, fino a 40 gradi. Domenica la svolta: 'Tornano piogge e temporali'. Ecco dove (Di giovedì 4 agosto 2022) Il caldo torrido è insopportabile. L' Italia è ormai stretta in una morsa di caldo senza precedenti, ma all'orizzonte intravediamo la tanto attesa sosta che tutti stavamo attendendo. Da Domenica 7 ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 agosto 2022) Ilè insopportabile. L' Italia è ormai stretta in una morsa disenza precedenti, ma all'orizzonte intravediamo la tanto attesa sosta che tutti stavamo attendendo. Da7 ...

DiegoDexter84 : @invernizzi89 ma quanto ci manca #TEMPTATIONISLAND ??? Era bello, non pensare al caldo torrido, al vaiolo delle s… - ProtcivURLS : ??Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: caldo torrido con cielo sereno su tutta la regione ???massime in a… - ArpaER : ??Le previsioni #meteo di oggi in #EmiliaRomagna: caldo torrido con cielo sereno su tutta la regione ???massime in a… - Ucciucci73 : Caldo torrido e animali non vanno d’accordo? Tieni sempre d’occhio il tuo cucciolo con Arlo - MariaStellabra : RT @TgrRaiToscana: #Vietato tenere i #cani alla #catena. Firmata dal presidente @EugenioGiani un'ordinanza valida in tutta la #Toscana fino… -