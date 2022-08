Gli spiriti dell'Isola: Colin Farrell e Brendan Gleeson nel trailer del film di Martin McDonagh (Di giovedì 4 agosto 2022) Il regista Martin McDonagh è tornato a dirigere Colin Farrell e Brendan Gleeson nel film Gli spiriti dell'Isola, ecco il trailer. Gli spiriti dell'Isola (The Banshees of Inisherin) è il nuovo film diretto da Martin McDonagh con protagonisti Colin Farrell e Brendan Gleeson e online è stato condiviso il primo trailer del progetto, in arrivo nelle sale il 2 febbraio 2023. Nel video si assiste a quello che accade quando due grandi amici si allontanano, situazione che suscita tensioni, incomprensioni e dubbi anche tra il ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 4 agosto 2022) Il registaè tornato a dirigerenelGli, ecco il. Gli(The Banshees of Inisherin) è il nuovodiretto dacon protagonistie online è stato condiviso il primodel progetto, in arrivo nelle sale il 2 febbraio 2023. Nel video si assiste a quello che accade quando due grandi amici si allontanano, situazione che suscita tensioni, incomprensioni e dubbi anche tra il ...

