Europei di nuoto in acque libere | i convocati azzurri

Roma – Il precursore fu Valerio Cleri. Il fondista di Palestrina domò onde e raffiche di vento per imporsi davanti al litorale romano nella 25 km iridata che chiuse i mondiali di Roma 2009. Dopo tredici anni il grande fondo si rituffa tra le onde difronte la spiaggia SPQR di Ostia. Il 18 agosto si parte con la dieci chilometri femminile e la cinque chilometri maschile. Gli azzurri si presentano come nazione leader internazionale: prima nel medagliere di specialità ai mondiali di Budapest un mese fa (2 ori, 2 argenti, 2 bronzi) e prima agli Europei sempre sul Lupa Lake lo scorso anno quando furono otto medaglie (3 ori, 2 argenti e tre bronzi). "C'è particolare attenzione per questa competizione, è una gara in casa e veniamo dagli ottimi risultati dei campionati del mondo e dello scorso europeo. E' sempre difficile riconfermarsi, ma la squadra è in ...

