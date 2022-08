Elezioni | Raggi | ' ora stop ad alleanze con Pd anche in Regioni | Lazio compreso' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - Ora che il M5S si è lasciato alle spalle l'alleanza con Pd, "si abbia il coo di chiuderecon le pseudodi comodo in quei Comuni o in quelleladdove è evidentealla luce dei programmi che non c'è conciliabilità. Si prenda il caso di un tema come quello della transizione ecologica e dell'inceneritore, che a livello nazionale ha scosso l'anima ecologista del MoVimento 5 Stelle mentre in Regionepare non riuscire a smuovere neuna foglia. Altrimenti ci troviamo di fronte alle solite chiacchiere elettorali". Lo scrive su Facebook l'ex sindaca di Roma Virginia, nel comitato di garanzia del M5S.