Elezioni: Crosetto, 'serve un patto per bene Paese, no a demonizzazioni' (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "A settembre sul nostro Paese si abbatterà uno tsunami, con una prevedibile minore ricchezza reale del 10%. Vivremo momenti di difficoltà spaventosa. E per questo "C'è bisogno di un patto. Senza il quale, a perdere saremmo tutti". Lo dice il fondatore di Fratelli d'Italia Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera. Crosetto chiede quindi agli avversari "un patto, appunto. L'obiettivo di settembre è far reggere un sistema economico sociale che andrà in crisi pensando tutti al bene comune". E le richieste sono di "non fare una campagna elettorale a slogan di 'l'Italia fallirà con Meloni' o 'fallirà con Letta', perché non si prende un voto in più ma si fa danno al Paese. Chiunque vinca, le imprese sarebbero comunque in difficoltà, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "A settembre sul nostrosi abbatterà uno tsunami, con una prevedibile minore ricchezza reale del 10%. Vivremo momenti di difficoltà spaventosa. E per questo "C'è bisogno di un. Senza il quale, a perdere saremmo tutti". Lo dice il fondatore di Fratelli d'Italia Guido, in una intervista al Corriere della Sera.chiede quindi agli avversari "un, appunto. L'obiettivo di settembre è far reggere un sistema economico sociale che andrà in crisi pensando tutti alcomune". E le richieste sono di "non fare una campagna elettorale a slogan di 'l'Italia fallirà con Meloni' o 'fallirà con Letta', perché non si prende un voto in più ma si fa danno al. Chiunque vinca, le imprese sarebbero comunque in difficoltà, ...

