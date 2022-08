Donne addette alla saldatura: Baker Hughes fa la differenza in Calabria (e non solo) (Di giovedì 4 agosto 2022) Sei Donne, tutte under 30, assunte come operaie addette alla saldatura nello stabilimento di Vibo Valentia di Baker Hughes. Si è conclusa con successo la prima edizione della Welding Academy (Accademia di saldatura) della società americana dell’energy technology leader nel campo dei servizi energetici. Che ha scelto di partire proprio dal sito produttivo calabrese per formare le prime figure femminili specializzate in saldatura. Grazie alla collaborazione con Adecco, le sei figure sono state inserite in azienda con un contratto di apprendistato di secondo livello, di 24 mesi, generando così nuove opportunità occupazionali in un territorio in cui l’occupazione femminile si ferma al 29%, meno della metà della media europea. «Quella ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 agosto 2022) Sei, tutte under 30, assunte come operaienello stabilimento di Vibo Valentia di. Si è conclusa con successo la prima edizione della Welding Academy (Accademia di) della società americana dell’energy technology leader nel campo dei servizi energetici. Che ha scelto di partire proprio dal sito produttivo calabrese per formare le prime figure femminili specializzate in. Graziecollaborazione con Adecco, le sei figure sono state inserite in azienda con un contratto di apprendistato di secondo livello, di 24 mesi, generando così nuove opportunità occupazionali in un territorio in cui l’occupazione femminile si ferma al 29%, meno della metà della media europea. «Quella ...

