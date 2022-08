(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Forte preoccupazione in merito alla grave situazione che stanno attraversando lea causa dell'aumento deidell'e delle materie prime, che impone la messa in atto a livello istituzionale di tutte lenecessarie per evitare conseguenze ben più gravi per la nostra economia". E' quanto esprime a nome di tutti gli assessori allo sviluppo economico della Conferenza dellee Province Autonome, l'assessore della Regione Marche Mirco, coordinatore della Commissione Sviluppo Economico, in una lettera inviata al ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo, e al sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri Roberto. "A seguito dell'aumento dei ...

Adnkronos

Dl aiuti, Carloni (Regioni) a Giorgetti e Garofoli: "Su imprese e costi energia servono misure" (Adnkronos) – "Forte preoccupazione in merito alla grave situazione che stanno attraversando le imprese a causa dell'aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, che impone la messa in atto a ...ANCONA - Aumento dei costi dell'energia e delle materie prime, servono misure a livello istituzionale come ammortamenti pluriennali o congelamenti degli effetti sulla ...