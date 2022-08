Berlusconi: "L'intesa Calenda-Pd è una manovra per ingannare i moderati" (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - L'accordo tra Calenda e il Pd non danneggerà il centrodestra. Lo dice Silvio Berlusconi a Rtl 102.5. È una manovra, spiega, per "ingannare gli elettori moderati. Per portarli nel centrosinistra. Hanno fatto un accordo per impedire al centrodestra di governare ma non ci riusciranno". "Non ho ancora deciso" se mi ricandiderò "forse alla fine mi candiderò al Senato, ma credo di poter essere molto più utile in Europa". Di certo sono "totalmente infondate" le notizie circa "la mia ambizione per la presidenza del Senato" ha detto il leader azzurro. Se mi chiedessero di fare il presidente del Consiglio? "No, l'ho fatto per quasi dieci anni, bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare ancora delle buone cose". Quanto a Giorgia Meloni, il cav la difende da una "demonizzazione vergognosa". Per ... Leggi su agi (Di giovedì 4 agosto 2022) AGI - L'accordo trae il Pd non danneggerà il centrodestra. Lo dice Silvioa Rtl 102.5. È una, spiega, per "gli elettori. Per portarli nel centrosinistra. Hanno fatto un accordo per impedire al centrodestra di governare ma non ci riusciranno". "Non ho ancora deciso" se mi ricandiderò "forse alla fine mi candiderò al Senato, ma credo di poter essere molto più utile in Europa". Di certo sono "totalmente infondate" le notizie circa "la mia ambizione per la presidenza del Senato" ha detto il leader azzurro. Se mi chiedessero di fare il presidente del Consiglio? "No, l'ho fatto per quasi dieci anni, bisogna lasciare che ci sia qualcuno che possa fare ancora delle buone cose". Quanto a Giorgia Meloni, il cav la difende da una "demonizzazione vergognosa". Per ...

