AliprandiJacopo : Al primo vero importante test pre stagionale si è vista una #ASRoma solida e di qualità. Squadra che ha già i suo… - Gazzetta_it : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto - sportli26181512 : Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da scudetto: Wijnaldum dopo Dybala e Matic: Mou, ora la Roma è da… - RobyDim : RT @Danivincio: Ma esattamente che problemi avete voi tifosi di altre squadre che rompete i coglioni solo perché dopo la vittoria della Con… - DanieleArcadi : @ilLazeticiano Va bene che la vittoria della conference ha fatto sì che non si parlasse più dopo 4 giorni dello scu… -

, campione d'Europa con il Liverpool tre anni fa, chiude il cerchio: adesso la Roma ha un centrocampo che molti in Europa le invidiano. Il fatto che sia riuscita a prendere tre giocatori di ...03/08/2022 - 21:15 La Roma sembra scatenata sul mercato e, con gli acquisti di Dybala e, si candida fortemente a essere protagonista nel campionato che inizierà tra poco meno di ...gli ...Alla Roma l'entusiasmo cresce e dopo l'arrivo di Paulo Dybala si avvicina anche quello dell'accoppiata Wijnaldum-Belotti ...Trattativa sempre più in discesa per il passaggio di Georginio Wijnaldum alla Roma. La Capitale giallorossa lo attende già nelle prossime ore per visite ...