West Nile, a Padova allarme ricoveri: salgono a 49 i casi accertati (più di quelli del Covid) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Padova - Nel giro di poco più di 20 giorni l'Azienda Ospedale - Università di Padova ha dovuto fronteggiare un'ondata di ricoveri per West Nile virus. L'emergenza legata alla 'febbre del Nilo' ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022)- Nel giro di poco più di 20 giorni l'Azienda Ospedale - Università diha dovuto fronteggiare un'ondata dipervirus. L'emergenza legata alla 'febbre del Nilo' ...

fattoquotidiano : West Nile, 49 i casi registrati nella provincia di Padova. Due i ceppi circolanti in Veneto. Una vittima nel Venezi… - SkyTG24 : Virus West Nile: 49 ricoveri a Padova, una donna morta a Venezia - ValeriaTomei75 : RT @539th: Intanto nel padovano si è arrivati a 49 diagnosi di infezione da virus dell'encefalite del Nilo occidentale, 20 i ricoverati.… - ninnitarantino : RT @fattoquotidiano: West Nile, 49 i casi registrati nella provincia di Padova. Due i ceppi circolanti in Veneto. Una vittima nel Veneziano… - Uncanny_South : @_yaoxi_ Lo sto sentendo oggi per la prima volta. Siamo a tre. Covid19 Monkeypox West Nile Complimenti. -