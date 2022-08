(Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA – La Presidente del Senato Elisabettavenerdì 5 agosto – dietro invito di Confagricoltura– si recherà innellenel. Lo rende noto Palazzo Madama. La Presidentealle ore 11 arriverà a Crespino per poi raggiungere l’argine del Po in secca, accompagnata dalle autorità territoriali e dai vertici di Confagricoltura e Anga – Giovani di Confagricoltura. Saranno presenti anche i rappresentanti dei Consorzi di Bonifica dele del Consorzio Bonifica Delta del Po che mostreranno al Presidente gli effetti della. Al termine dellaè previsto un incontro con gli agricoltori del posto che illustreranno ...

Lopinionista : Veneto: Casellati visita le zone colpite dalla siccità nel Polesine -

...garantire un seggio alla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti. Leggi anche Verso le elezioni, Lega veneta ignorata a Roma: la rabbia dietro i silenzi Zaia: Io resto qui inE, restando in, anche il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro , che guida nel solco del ... La presidente del senato, la forzitaliota Elisabetta, dovrebbe restare alla presidenza del ...ROMA - La Presidente del Senato Elisabetta Casellati venerdì 5 agosto - dietro invito di Confagricoltura Veneto - si recherà in visita nelle zone colpite ...Il taglio dei parlamentari ha dimezzato i posti disponibili. C’è tempo fino al 20 agosto per definire nomi e proporzioni ...