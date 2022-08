(Di mercoledì 3 agosto 2022) Caterina, prodiera sul catamarano dorato con al timone Ruggero Tita, ha rilasciato un’intervista a ‘Repubblica’. Queste le sue considerazioni in merito alla: “Dopo Tokyo 2020 c’è più attenzione mediatica verso il nostro sport. Le scuole hanno fatto numeri da record, ma c’èda. Nel mondo della, molto maschilista, le. Magari con la scusa che portano sfortuna. Nellaprofessionistica entri solo se sei uomo. È ingiusto perché fuori dalle classi olimpiche alle, anche se valgono, non viene data opportunità di crescere. Come si può migliorare se c’è un sistema che ti esclude, senza farti giocare?“. Così prosegue: “Il ...

Un anno fa l'Italia si scoprì vincente e diversa in mare. Una donna di 34 anni e un uomo di 29, una coppia mista, facevano una cosa stranissima: andavano d'accordo in barca. Senza farsi travolgere da ......Mariannahanno vinto la medaglia d'oro alle ultime Olimpiadi di Tokyo, saranno venti gli equipaggi giovanili in gara, fra cui gli azzurri Margherita Porro/Stefano Dezulian (SezioneGuardia ... Vela, Banti: "Qui le donne restano escluse: c'è ancora strada da fare" Caterina Banti rilascia un'intervista a 'Repubblica' in cui traccia un bilancio sul mondo della vela in seguito a Tokyo 2020.La campionessa olimpica nel catamarano misto con Ruggero Tita: "C'è più attenzione verso di noi, ma le donne sono escluse. Fuori dalle ...