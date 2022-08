“Vado in paradiso e gioco finché non arrivi tu” – le parole del bimbo, 4, malato di cancro alla mamma (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’incubo peggiore per un genitore è perdere il proprio figlio. Purtroppo il cancro è una malattia che ha portato via tanti bambini ai loro genitori, e non c’è dolore paragonabile a questo. La speranza è l’ultima ad abbandonarci, come sa bene la coppia di questa storia, del Maryland. Nel 2017, hanno scoperto che il figlio sarebbe morto di cancro. Ciò che ha pensato e detto il bambino prima di morire si sta ancora diffondendo sul web. Tutto è iniziato con quello che sembrava un innocuo raffreddore. Ma in soli pochi giorni, le condizioni del piccolo Nolan Scully, 3 anni, erano diventate allarmanti. Dopo aver portato il bambino a fare un controllo generale dal medico, i genitori Ruth e Jonathan Scully hanno ricevuto la notizia peggiore possibile. Il loro bambino di 3 anni aveva il cancro. A Nolan hanno ... Leggi su it.newsner (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’incubo peggiore per un genitore è perdere il proprio figlio. Purtroppo ilè una malattia che ha portato via tanti bambini ai loro genitori, e non c’è dolore paragonabile a questo. La speranza è l’ultima ad abbandonarci, come sa bene la coppia di questa storia, del Maryland. Nel 2017, hanno scoperto che il figlio sarebbe morto di. Ciò che ha pensato e detto il bambino prima di morire si sta ancora diffondendo sul web. Tutto è iniziato con quello che sembrava un innocuo raffreddore. Ma in soli pochi giorni, le condizioni del piccolo Nolan Scully, 3 anni, erano diventatermanti. Dopo aver portato il bambino a fare un controllo generale dal medico, i genitori Ruth e Jonathan Scully hanno ricevuto la notizia peggiore possibile. Il loro bambino di 3 anni aveva il. A Nolan hanno ...

