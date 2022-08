Uomini e Donne, clamoroso colpo di scena per Ida Platano: ora cambia tutto (Di mercoledì 3 agosto 2022) ; clamorosa indiscrezione sulla dama del trono Over. Era il 2017 quando, per la prima volta, ha messo piede nello studio di Uomini e Donne. Dove, oggi, Ida Platano è una delle protagoniste assolute. I telespettatori seguono con passione le sue vicende sentimentali, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 3 agosto 2022) ; clamorosa indiscrezione sulla dama del trono Over. Era il 2017 quando, per la prima volta, ha messo piede nello studio di. Dove, oggi, Idaè una delle protagoniste assolute. I telespettatori seguono con passione le sue vicende sentimentali, L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

matteosalvinimi : Oggi ho avuto l’onore di conoscere e ringraziare le donne e gli uomini che lavorano al SERBARI (Bari), onlus serviz… - Eurosport_IT : Invasione azzurra a New York! ?????? Sono 7 donne e 24 uomini gli italiani in lizza per gli #USOpen con Sinner, Berre… - Avvenire_Nei : #Migranti. Appello delle Ong: l'Ue crei una flotta di soccorso nel Mediterraneo - tobiorem : comunque forse me so espressa male intendevo il naso romano che ricordiamolo è stupendo SIA sugli uomini SIA sulle… - merida0112 : @gennaromigliore @LaStampa @MassimGiannini .@TeresaBellanova @BeppeGiulietti @gennaromigliore I #ViVi SONO I PARTIG… -