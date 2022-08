TIM rinuncia all’esclusiva su Dazn. Che ora si accorderà anche con Sky. E non solo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) La Seria A disarà visibilesulla piattaforma Sky. La notizia è stata anticipata dal Sole 24 ore. E’ pronto in fatti l’accordo che pone le basi per questa svolta. Un nuovo assetto si delinea, che ora dovrebbe essere ratificato dal cda di TIM. Lo annunciauna nota di Adn Kronos che riprende l’articolo di Andrea Biondi pubblicato dal quotidiano confindustriale. Il primo passaggio, quindi, della vicenda, è quello che chiama in causa i rapporti trae Tim, con la trattativa tra il ceo del gigante delle tlc, Pietro Labriola e il nuovo ad dello streamer, Stefano Azzi, che avrebbe partorito una soluzione. Con lo stope una sensibile riduzione del pagamento da parte della società telefonica. Secondo il Sole, Tim risparmierà una novantina di milioni annui sui 340 dovuti. Il ...

infoitsport : Serie A su Sky: accordo con DAZN quasi fatto, Tim rinuncia all'esclusiva in cambio di 100 milioni di euro - Riccardo_Tim : RT @GustavoMichele6: Tutti i libdem con Renzi. Anche azionisti, ex azionisti, socialisti liberali e liberaldemocratici tutti. Calenda oggi… - pc_947 : @lellodelprete2 L'hanno messa stamattina l'app nel sistema, vuol dire che la trattativa tra Dazn e Tim si è conclus… -

Serie A su Sky:e DAZN rinunciano all'esclusiva Il cda diè ancora in corso per fare il punto sui dossier aperti. Sul tavolo il tema delle nomine dopo le dimissioni arrivate da Stefano ...Al giocatore è stata chiesta laa un ulteriore bonus, e l'olandese ha detto sì. Manca solo ... LEGGI LA NOTIZIA Tutta la Serie Aè solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - ...Serie A su Sky: accordo con DAZN quasi fatto, Tim rinuncia all'esclusiva sulle app in cambio di 100 milioni di euro ...Un articolo de Il Sole 24 Ore anticipa gli sviluppi della vicenda riguardante i rapporti tra Dazn e Tim sul campionato di Serie A. Termina - cda di Tim consentendo- l'esclusiva distributiva di Tim Vis ...