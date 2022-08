Tanti peccati Elisa Anzaldo | questa roba sulla Meloni | bufera sul Tg1

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Scoppia un nuovo caso in seno al Tg1. Stavolta a finire nella, volto noto della rete ammiraglia che conduce il telegiornale delle 20: nel corso della rassegna stampa tenuta nella mattina di mercoledì 3 agosto, la giornalista si è lasciata andare a una battuta su Giorgiadurante una conversazione con Alessandro Barbano. Parlando del presunto cambio di fede calcistica della leader di Fratelli d'Italia, che sarebbe diventata romanista dopo essere stata laziale, il condirettore del Corriere dello Sport ha raccontato di aver tifato Milan inizialmente, per poi convertirsi al Napoli di Maradona: “Se peccato è - ha ironizzato Barbano - in questo caso non è il peggior peccato di Giorgia”. Laha sorriso e ha replicato con un “ce ne sono ...