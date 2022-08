Schumacher, é stata presa la decisione definitiva | Servono 75 milioni di euro (Di mercoledì 3 agosto 2022) La moglie di Schumacher ha preso la decisione che cambierà la loro vita. L’investimento che serve è stratosferico. Sono necessari 75 milioni di euro Michael Schumacher (foto web)È tutt’ora massimo il riserbo sulle condizioni di salute del pilota e campione di Formula 1, Michael Schumacher. Le notizie che trapelano sono sempre pochissime e la famiglia ci tiene alla privacy dell’indimenticabile campione. La moglie Corinna e i figli sono talmente devoti a “Schumi” da vivere per lui. Il tragico incidente Corinna, infatti, da quanto emerge, avrebbe comprato una villa a Maiorca, dove trasferirsi con il marito per potersi prendere cura al meglio dello stesso. Un gesto d’amore, che non passa di certo inosservato. Era il 29 dicembre del 2013, quando avvenne l’incidente di sci a ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 3 agosto 2022) La moglie diha preso lache cambierà la loro vita. L’investimento che serve è stratosferico. Sono necessari 75diMichael(foto web)È tutt’ora massimo il riserbo sulle condizioni di salute del pilota e campione di Formula 1, Michael. Le notizie che trapelano sono sempre pochissime e la famiglia ci tiene alla privacy dell’indimenticabile campione. La moglie Corinna e i figli sono talmente devoti a “Schumi” da vivere per lui. Il tragico incidente Corinna, infatti, da quanto emerge, avrebbe comprato una villa a Maiorca, dove trasferirsi con il marito per potersi prendere cura al meglio dello stesso. Un gesto d’amore, che non passa di certo inosservato. Era il 29 dicembre del 2013, quando avvenne l’incidente di sci a ...

