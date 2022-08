Samp | si attende l’offerta vincolante di Cerberus Redstone

CalcioFinanza : #Sampdoria, si attende l’offerta vincolante di Cerberus/Redstone - PianetaLecce : Samp in difficoltà, lo Spezia punta Maldini e la Salernitana attende Pinamonti: il mercato delle altre -

Samp News 24

Laperò, scrive La Gazzetta dello Sport, è in pressing sulla Roma: vuole una risposta definitiva dai giallorossi entro la fine della settimana, anche per consegnare a Giampaolo una squadra già ...S i, dunque, una risposta del club inglese. Navas e Trapp le alternative Il Napoli è ... Le altre ufficialità di giornata: Djuricic allae Lazaro al Torino. E gli altri Rivediamo tutti gli ... Depaoli-Verona, la Sampdoria attende l'offerta. Resta dubbio Conti Una situazione societaria difficile e la retrocessione in B non frenano la passione Solo le corazzate di A fanno meglio. E ora l'obiettivo è ...Emil Audero, che aveva chiuso la scorsa stagione con una quotazione pari a 17 milioni di euro, vale 19 milioni di euro. Un investimento importante per chi volesse puntare sul titolare della Sampdoria.