Pomezia, al via i lavori di adeguamento nel sottopasso di via Silvio Spaventa (Di mercoledì 3 agosto 2022) Pomezia – “Via libera all’unanimità del Consiglio comunale ai lavori di adeguamento ai soli fini idraulici dell’area in corrispondenza del sottopasso della Pontina, km 29+900, noto come il sottopasso del Selene. Approvato il progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità”. Lo annuncia in una nota stampa, il Comune di Pomezia. “L’area – si legge nella nota – costituisce un punto naturale di accumulo delle acque meteoriche ed è stata teatro di numerosi gravi incidenti stradali e allagamenti. L’opera, consistente principalmente nella costruzione di nuovi collettori di raccolta delle acque piovane e nella realizzazione di una vasca di laminazione, è finanziata e sarà realizzata da Astral SpA su proposta dell’Amministrazione comunale che ha fornito, oltre alle aree necessarie per ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 3 agosto 2022)– “Via libera all’unanimità del Consiglio comunale aidiai soli fini idraulici dell’area in corrispondenza deldella Pontina, km 29+900, noto come ildel Selene. Approvato il progetto esecutivo e la dichiarazione di pubblica utilità”. Lo annuncia in una nota stampa, il Comune di. “L’area – si legge nella nota – costituisce un punto naturale di accumulo delle acque meteoriche ed è stata teatro di numerosi gravi incidenti stradali e allagamenti. L’opera, consistente principalmente nella costruzione di nuovi collettori di raccolta delle acque piovane e nella realizzazione di una vasca di laminazione, è finanziata e sarà realizzata da Astral SpA su proposta dell’Amministrazione comunale che ha fornito, oltre alle aree necessarie per ...

CorriereCitta : Pomezia, il Consiglio Comunale approva lavori nel sottopasso di via Silvio Spaventa - LuceverdeRoma : ???? #Roma #incendio - Pomezia Via di Pratica ??????Rallentamenti altezza Via Arno ????? Ausilio #VigilidelFuoco per vi… - Mirandola59 : RT @serebellardinel: Addio all’ecomostro! La battaglia vinta dal @Mov5Stelle sul litorale laziale: il Sindaco di #Pomezia conferma: via all… - Giusepp07184707 : RT @serebellardinel: Addio all’ecomostro! La battaglia vinta dal @Mov5Stelle sul litorale laziale: il Sindaco di #Pomezia conferma: via all… - Calcioa5Live : #futsalmercato l'originale, via libera Fortitudo Pomezia 1957: 'Jorge Santos giocherà a Pomezia'… -