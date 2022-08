ClementiF : RT @Radio1Rai: #Petrolio L'Opec ha deciso di aumentare la produzione a settembre di soli 100mila barili al giorno rispetto ai 600mila di lu… - fisco24_info : Petrolio: in rialzo a New York a 93,36 dollari: Quotazioni salgono del 2,04% - Radio1Rai : #Petrolio L'Opec ha deciso di aumentare la produzione a settembre di soli 100mila barili al giorno rispetto ai 600m… - rennydee : ?? Accelera il PETROLIO al rialzo con le prime indiscrezioni dal meeting OPEC+ ?? Segui in tempo reale le NEWS ed i G… - Flavr7 : RT @TCommodity: Alla luce dell’escalation a cui stiano assistendo su ????, la proposta del G7 di procedere a un price cal sul petrolio, se ad… -

Tiscali Notizie

Spread a 223 punti base (Il Sole 24 Ore Radiocor) - In leggerole Borse europee nel giorno in cui i Paesi dell'Opec+ hanno deciso per un modesto aumento della produzione dipari a ...Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono del 2,04% a 96,36 dollari al barile. . 3 agosto 2022 Petrolio: in rialzo a New York a 93,36 dollari Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono del 2,04% a 96,36 dollari al barile. (ANSA). (ANSA) ...MILANO (Reuters) - In tarda mattinata Piazza Affari scambia intorno alla parità, mantenendo un fare cauto per via delle tensioni geopolitiche tra Usa e Cina e di segnali "hawkish" da parte di esponent ...