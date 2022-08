Pelosi a Taiwan | non vi abbandoneremo Ira di Pechino

PaoloCond : La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è stata decisa dal muretto Ferrari - CottarelliCPI : Nancy Pelosi mi è sempre piaciuta per il suo coraggio nel portare avanti le battaglie democratiche. Però la sua vis… - GiovaQuez : Pelosi: 'Venendo qui noi onoriamo il nostro impegno per la democrazia, riaffermiamo che le libertà di Taiwan, e di… - chiquez78 : RT @TitvsImperator2: Dramb è un bazzoh berghè medde i dazzzzi alla gina e lo zanno duddi ghe dove non bazzano le mergi bazzano gli esergidi… - cuba98w : RT @Internazionale: La visita di Nancy Pelosi a Taiwan è pericolosa perché equivale quasi a un riconoscimento della sovranità di Taiwan da… -

"La visita del presidente della Camera degli Stati Uniti Nancyè una provocazione allo stato puro. Non ha nulla a che fare con la linea di sostegno alla libertà e alla democrazia. È una pura provocazione. Tali passi dovrebbero essere chiamati con ...... e questo è uno degli scopi del mio viaggio, mostrare al mondo il successo del popolo di, il suo coraggio, il suo coraggio di cambiare il proprio Paese per diventare più democratico"....Roma, 3 ago. (askanews) - "Sono venuta qui per rendere chiaro in modo inequivocabile che non abbandoneremo il nostro impegno nei confronti di Taiwan e che siamo orgogliosi della nostra amicizia". Così ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...