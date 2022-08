Padre e figlio uccisi a Cerignola, c’è un fermo (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli agenti di polizia e i carabinieri hanno fermato il presunto autore dell'omicidio di Gerardo Cirillo, 58 anni, e del figlio Pasquale, di 27, i cui corpi sono stati rinvenuti nella mattinata di domenica 31 luglio in una campagna alla periferia di Cerignola, nel foggiano. Si tratta di Giuseppe Rendina, 45 anni, bloccato a Trinitapoli, nella Bat al confine proprio con il territorio Cerignolano. L’uomo, bracciante agricolo con precedenti per droga, si è dichiarato innocente e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra le accuse mosse a Rendina, quelle di duplice omicidio e porto abusivo di pistola. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 3 agosto 2022) Gli agenti di polizia e i carabinieri hanno fermato il presunto autore dell'omicidio di Gerardo Cirillo, 58 anni, e delPasquale, di 27, i cui corpi sono stati rinvenuti nella mattinata di domenica 31 luglio in una campagna alla periferia di, nel foggiano. Si tratta di Giuseppe Rendina, 45 anni, bloccato a Trinitapoli, nella Bat al confine proprio con il territoriono. L’uomo, bracciante agricolo con precedenti per droga, si è dichiarato innocente e si è avvalso della facoltà di non rispondere. Tra le accuse mosse a Rendina, quelle di duplice omicidio e porto abusivo di pistola.

