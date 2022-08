Nel M5S una trappola per bloccare Di Battista. In pochi lo vogliono: “Ci mettiamo un guaio in casa…” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Grandi manovre sul fronte “russo” del Movimento Cinque Stelle, con tanto di trappole, siluri, fuochi incrociati. A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe stata nel pomeriggio di ieri una telefonata -la prima dopo settimane di silenzio- tra il leader del M5S Giuseppe Conte e Alessandro Di Battista. Sul tavolo, l’eventuale candidatura dell’ex deputato e membro del direttorio M5S, tra i volti più amati del Movimento della prima ora. Di Battista avrebbe chiesto a Conte delle garanzie politiche per tornare in campo. Ma una clausola dello Statuto ha messo in discussione anche quel rientro… Il M5S a caccia di un nome di richiamo Ieri sera, in un’intervista al Tg5, l’ex premier ha definito Di Battista una “persona seria e generosa”, del “suo rientro nel M5S ne discuteremo”. La telefonata tra i due sarebbe stata franca e cordiale. Ma nulla al ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Grandi manovre sul fronte “russo” del Movimento Cinque Stelle, con tanto di trappole, siluri, fuochi incrociati. A quanto apprende l’Adnkronos, ci sarebbe stata nel pomeriggio di ieri una telefonata -la prima dopo settimane di silenzio- tra il leader del M5S Giuseppe Conte e Alessandro Di. Sul tavolo, l’eventuale candidatura dell’ex deputato e membro del direttorio M5S, tra i volti più amati del Movimento della prima ora. Diavrebbe chiesto a Conte delle garanzie politiche per tornare in campo. Ma una clausola dello Statuto ha messo in discussione anche quel rientro… Il M5S a caccia di un nome di richiamo Ieri sera, in un’intervista al Tg5, l’ex premier ha definito Diuna “persona seria e generosa”, del “suo rientro nel M5S ne discuteremo”. La telefonata tra i due sarebbe stata franca e cordiale. Ma nulla al ...

