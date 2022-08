LIVE Canoa velocità, Mondiali 2022 in DIRETTA: Mattia Alfonsi in finale nel C1 200! Mancarella e Volpi ok nella Paracanoa (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10: Al via la prima batteria del C2 500. L’Italia con Craciun e Santini è nella seconda. In finale va solo la prima, le altre in semifinale. Al via Tajikistan, Canada, Francia, Polonia, Germania, Moldova, Messico 17.08: La Cina domina la seconda batteria con Xu e Sun. Qualificate per la finale anche Ucraina e Germania 17.05: Al via la seconda batteria del C2 donne con Gbr, Cina, Polonia, Ucraina, Germania, Moldova, India 17.04: Le cubane Duboys e Segura vincono la prima batteria del C2 500 e vanno in finale assieme a Francia, seconda, e Ungheria, terza 16.56: Non ci sono azzurre nel C2 500 donne. nella prima batteria al via Messico, Cile, Francia, Canada, Cuba, Ungheria, Spagna, Usa. Prime tre in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.10: Al via la prima batteria del C2 500. L’Italia con Craciun e Santini èseconda. Inva solo la prima, le altre in semi. Al via Tajikistan, Canada, Francia, Polonia, Germania, Moldova, Messico 17.08: La Cina domina la seconda batteria con Xu e Sun. Qualificate per laanche Ucraina e Germania 17.05: Al via la seconda batteria del C2 donne con Gbr, Cina, Polonia, Ucraina, Germania, Moldova, India 17.04: Le cubane Duboys e Segura vincono la prima batteria del C2 500 e vanno inassieme a Francia, seconda, e Ungheria, terza 16.56: Non ci sono azzurre nel C2 500 donne.prima batteria al via Messico, Cile, Francia, Canada, Cuba, Ungheria, Spagna, Usa. Prime tre in ...

