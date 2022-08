Il volo di Nancy Pelosi a Taiwan è il più seguito di sempre (da quando l’uomo inventò internet) (Di mercoledì 3 agosto 2022) La curiosità era morbosa e i numeri lo hanno confermato: il volo di Nancy Pelosi, la speaker della Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti, a Taiwan non è stato solo uno dei viaggi più seguiti (per ovvi motivi storico-politici in anni in cui le tensioni si percepiscono a livello epidermico) dai quotidiani e dagli organi di informazioni, ma anche quello ad aver ottenuto più visualizzazioni a livello virtuale. A fornire questo dato è stato il noto portale FlightRadar24 che offre agli utenti tutti gli spostamenti di tutti gli aerei del mondo. LEGGI ANCHE > Il sito presidenziale di Taiwan colpito da un attacco prima della visita di Nancy Pelosi Una curiosità legittima, visto che la decisione di Nancy Pelosi di andare a ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 3 agosto 2022) La curiosità era morbosa e i numeri lo hanno confermato: ildi, la speaker della Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti, anon è stato solo uno dei viaggi più seguiti (per ovvi motivi storico-politici in anni in cui le tensioni si percepiscono a livello epidermico) dai quotidiani e dagli organi di informazioni, ma anche quello ad aver ottenuto più visualizzazioni a livello virtuale. A fornire questo dato è stato il noto portale FlightRadar24 che offre agli utenti tutti gli spostamenti di tutti gli aerei del mondo. LEGGI ANCHE > Il sito presidenziale dicolpito da un attacco prima della visita diUna curiosità legittima, visto che la decisione didi andare a ...

In questo momento ci sono cinquantamila persone online seguendo il volo della speaker della Camera Nancy Pelosi. Quasi 3 milioni di utenti si sono collegati su FlightRadar24 per seguire almeno uno spezzo del volo #SPAR19. Nancy Pelosi in volo verso la prossima tappa del tour in Asia. Traffico aereo regolare, nessuna interferenza di Pechino.