Il paradosso di un centrosinistra in cui nessuno fa quello che avrebbe voluto e tutti rischiano di pentirsene

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 3 agosto 2022) L’accordo tra Partito democratico e Azione, ammesso regga perlomeno il tempo che intercorrerà tra l’invio di questo articolo e la sua pubblicazione, sancisce una situazione decisamente paradossale, in cui non uno dei principali leader di quel campo, un tempo largo, fachee per cui aveva lavorato, in un tripudio di conseguenze inintenzionali, contraccolpi imprevisti ed effetti collaterali indesiderati. È il trionfo della coalizione preterintenzionale. Carlo Calenda ha costruito la sua intera fortuna contestando la logica e la retorica del fronte popolare contro la destra, specialmente quando con questo argomento si aprivano le porte al Movimento 5 stelle, come non ha smesso un giorno di rimproverare a Matteo Renzi, dalla nascita del secondo governo Conte in poi. E ora eccolo lì, nel fronte democratico che va da ...