Il Ddl Concorrenza è legge, ecco cosa cambia. Scrive da Empoli (Di mercoledì 3 agosto 2022) Al momento della caduta del governo Draghi, in molti si chiedevano quali potessero essere le sorti del Ddl Concorrenza, uno dei principali obiettivi da conseguire, anche sul piano simbolico, nell'ambito degli impegni dell'Italia propedeutici al versamento della rata di fine anno del Pnrr. L'approvazione definitiva del provvedimento, giunta ieri in terza lettura, fa tirare un sospiro di sollievo sulla capacità del nostro Paese di rispettare la tabella di marcia concordata con Bruxelles. Anche se il traguardo è ancora lontano visto che non mancano come al solito i decreti attuativi, che andranno finalizzati entro la fine dell'anno per rispettare pienamente il target. Nel mezzo è scomparsa, come noto, la norma che avrebbe riguardato i tassisti, quella che più di tutte, insieme alle concessioni balneari (che invece andranno liberalizzate, sia pure con gradualità), si è ...

