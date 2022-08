Ev - Si | rinviato incontro con Pd | c' è disagio serve riflessione

Agenzia_Ansa : FLASH | Rinviato l'incontro di Verdi e Sinistra con il Pd - rotaruchristina : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Rinviato l'incontro di Verdi e Sinistra con il Pd - Omantini : RT @SBidimedia: Rinviato l'incontro tra i rappresentanti di Sinistra Italia e Europa Verde e il segretario PD Letta Scrivono in una nota:… - luciavitaglian1 : RT @Virus1979C: Verdi e Sinistra, rinviato incontro con Letta: “C’è disagio, serve riflessione”. (ma che devono riflettere??) - askanews_ita : Verdi-Sinistra hanno rinviato l’incontro con il #Pd -

RaiNews

L'alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l'di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri. Lo si legge in un comunicato di Ev e Si. "Registriamo comunemente un profondo ...Dopo l'accordo con Azione, tocca a SI e Verdi, 'con cui abbiamo un rapporto fondamentale', dice il segretario Pd. Ma l'previsto per oggi al Nazareno è: 'In corso riflessioni che necessitano di altro tempo'. Intanto Bonelli gioca al rialzo mentre Sinistra italiana si divide sulle alleanze Sullo stesso ... La sinistra contesta l'accordo del Pd con Calenda: rinviato l'incontro con Letta - Giusepep Conte: "Non ho ancora deciso dove mi candido" - Giusepep Conte: "Non ho ancora deciso dove mi candido" ROMA, 03 AGO - L'alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l'incontro di oggi con il segretario del Pd Enrico Letta alla luce delle novità politiche emerse nella giornata di ieri. L ...Roma, 3 ago. "L'alleanza Verdi e Sinistra comunica che ha deciso di rinviare l'incontro di oggi con il segretario del Pd, Enrico Letta, alla luce delle novità p ...