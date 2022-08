Donadoni: “Lo scudetto se lo giocheranno loro due!” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roberto Donadoni ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale si è espresso sul Milan di Pioli e sulle sue aspettative riguardo la stagione ormai alle porte. L’ ex tecnico della Nazionale si è espresso sulla lotta scudetto che, secondo lui, sarà ancora decisa dal duello fra le milanesi: “..Sono le due squadre che, al momento, vedo più pronte e più organizzate.” Ha anche speso parole di elogio per Rafael Leao e Sandro Tonali, i due giovani protagonisti della cavalcata rossonera verso il diciannovesimo titolo nazionale. Donadoni intervista Gazzetta Donadoni si aspetta la definitiva consacrazione dei due talenti: “Aspetto la definitiva esplosione di Leao, che ha potenzialità incredibili, e guardo con attenzione Tonali..“ Quando interrogato sul nuovo chiacchierato acquisto ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 3 agosto 2022) Robertoha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, durante la quale si è espresso sul Milan di Pioli e sulle sue aspettative riguardo la stagione ormai alle porte. L’ ex tecnico della Nazionale si è espresso sulla lottache, secondo lui, sarà ancora decisa dal duello fra le milanesi: “..Sono le due squadre che, al momento, vedo più pronte e più organizzate.” Ha anche speso parole di elogio per Rafael Leao e Sandro Tonali, i due giovani protagonisti della cavalcata rossonera verso il diciannovesimo titolo nazionale.intervista Gazzettasi aspetta la definitiva consacrazione dei due talenti: “Aspetto la definitiva esplosione di Leao, che ha potenzialità incredibili, e guardo con attenzione Tonali..“ Quando interrogato sul nuovo chiacchierato acquisto ...

junews24com : Donadoni: «Scudetto? Tra le favorite non posso mettere la Juve» - - calciomercatoit : ??? #Milan - #Donadoni su #DeKetelaere: 'Sposa la filosofia di squadra. Milan e Inter più pronte per lo scudetto' - infoitsport : Milan, Donadoni: “De Ketelaere adatto ai rossoneri, sullo scudetto…” - CalcioPillole : Roberto #Donadoni ha parlato alla Gazzetta del neo acquisto rossonero e della lotta scudetto. - ZonaBianconeri : RT @MondoBN: DONADONI: “Juve in difficoltà, per lo scudetto sa -