Dl Aiuti bis: dalle pensioni più alte ai tagli alle bollette e al cuneo fiscale Tutte le misure (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il governo ha presentato il Dl Aiuti bis ai sindacati illustrando le misure pensate per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l’inflazione e la crisi energetica. Leggi su corriere (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il governo ha presentato il Dlbis ai sindacati illustrando lepensate per aiutare le famiglie e le imprese ad affrontare l’inflazione e la crisi energetica.

Agenzia_Ansa : Sindacati all'attacco sul decreto aiuti bis. 'Poco più di un'elemosina', dice Pierpaolo Bombardieri. 'Non ci siamo,… - Agenzia_Ansa : Un punto in più di taglio del cuneo a partire da luglio e fino alla fine dell'anno. E un anticipo di 3 mesi della r… - rtl1025 : ??Risorse per 900 milioni per prorogare di un altro mese del taglio di 30 centesimi delle accise sulla #benzina. E'… - LuigiPiccarozzi : RT @gspazianitesta: Per i proprietari che affittano non ci sono decreti 'ristori' né decreti 'aiuti' o 'aiuti bis'. Anzi, vengono anche pun… - Open_gol : Nella bozza è previsto anche un rifinanziamento del bonus psicologo e di quello per i trasporti ? -