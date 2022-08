Da Giovanni Ciacci a Elisa Scheffler | i VIP al Domina Zagarella di Palermo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Parata di VIP in vacanza aSono tante le mete italiane prese d’assalto da VIP e celebrità in una delle estati più calde degli ultimi anni. Tra le destinazioni più gettonate da personaggi del mondo televisivo, della musica e dello spettacolo c’è anche la Sicilia. Tra i nomi dello star system che hanno scelto L'articolo proviene da Novella 2000.

GrandeFratello : Si, vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto a varcare la Porta Rossa di #GFVIP ??… - fraversion : Giovanni Ciacci è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip. Lo annuncia il settimanale “Chi” in un’in… - Luce_news : Giovanni Ciacci, primo concorrente del GF Vip 7: “Sono sieropositivo, c’è ancora stigma” - Paoloo92 : RT @GrandeFratello: Si, vi sveliamo il primo concorrente ufficiale: Giovanni Ciacci è pronto a varcare la Porta Rossa di #GFVIP ?? @giovann… - daedo2820 : RT @Jesus66253584: Giovanni Ciacci: racconterò la mia sieropositività per curare l'ignoranza. Amo, lo stai facendo nel posto sbagliato e so… -

Questa mattina in edicola è uscito il settimanale Chi che ha messo in copertina anche: "Sono sieropositivo e farò il GF Vip" si legge a chiare lettere. Intervistato da Alfonso Signorini,ha così confessato agli italiani di essere sieropositivo e quando ...... nel cui cast ci sarà: 'Ha deciso di non presentarsi contro la mia volontà...' Quest'ultimo ha spiegato che se avesse deciso di partecipare al programma avrebbe guadagnato un bel po' ...Arriva la confessione choc prima della sua entrata nel reality show: le sue parole Il primo concorrente ufficiale della prossima edizione del Grande ...“Sì, sono sieropositivo e farò il Grande Fratello Vip “. Giovanni Ciacci lo racconta in un’intervista esclusiva a ‘Chi’. “Lo dico a tutti, mi sono ammalato ma oggi con le cure chi ha l’Hiv è come gli ...