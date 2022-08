Controlli dei Carabinieri a Monterotondo: pizzicati due ubriachi al volante, denunce e segnalazioni per droga (Di mercoledì 3 agosto 2022) Verifiche a Monterotondo nei luoghi della movida da parte dei Carabinieri. In particolare, nelle scorse ore, sono stati predisposti alcuni posti di controllo lungo le principali arterie di arrivo ed uscita dal centro storico. Complessivamente sono state identificate 78 persone e eseguite verifiche su 35 veicoli. Due veicoli sono stati sequestrati e due patenti di guida sono state ritirate. Guida in stato di ebrezza a Monterotondo Incappati nelle pattuglie dei Militari due cittadini italiani, uno di Fiano Romano e l’altro di Palombara Sabina, venuti nel centro eretino a trascorrere la serata, sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico superiore di oltre due volte il limite consentito dalla legge. Auto sequestrata e patente ritirata Inevitabilmente per loro è scattato il ritiro della patente. I ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Verifiche anei luoghi della movida da parte dei. In particolare, nelle scorse ore, sono stati predisposti alcuni posti di controllo lungo le principali arterie di arrivo ed uscita dal centro storico. Complessivamente sono state identificate 78 persone e eseguite verifiche su 35 veicoli. Due veicoli sono stati sequestrati e due patenti di guida sono state ritirate. Guida in stato di ebrezza aIncappati nelle pattuglie dei Militari due cittadini italiani, uno di Fiano Romano e l’altro di Palombara Sabina, venuti nel centro eretino a trascorrere la serata, sono stati sorpresi alla guida delle rispettive autovetture con un tasso alcolemico superiore di oltre due volte il limite consentito dalla legge. Auto sequestrata e patente ritirata Inevitabilmente per loro è scattato il ritiro della patente. I ...

