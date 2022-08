Conte conferma le Parlamentarie | “Dobbiamo assolutamente farle” Capilista | residenza | pluricandidature | i nodi ancora da sciogliere

(Di mercoledì 3 agosto 2022) “Le“. Ospite della trasmissione Agorà, su Rai 3, Giuseppescioglie uno deiprincipali della campagna elettorale del M5s: i candidati in Parlamento, o almeno la maggior parte di loro, saranno scelti dagli iscritti con una votazione online, come già nel 2013 e nel 2018. “È un passaggio che rientra nella democrazia diretta, per dare agli iscritti la possibilità di dare indicazioni sulla scelta dei candidati”, dice l’ex premier. Che anticipa: “Abbiamo delle sorprese, le renderemo note quando la campagna elettorale sarà entrata nel vivo. Sicuramente ci saranno delle personalità di grande prestigio e competenza che ci daranno una mano”. Il simbolo, invece, sarà quello “classico” con la data del 2050, senza il nome dell’ex premier. Che ...

I candidati del M5s, o almeno la maggior parte di loro, saranno scelti dagli iscritti con una votazione online, come già nel 2013 e nel 2018 ...Il presidente del M5S Giuseppe Conte attacca l'accordo Letta-Calenda: "Il Pd è diventato l'ufficio di collocamento di chi cambia casacca".