Claudio Amendola, gag con le ragazze al ristorante: 'Sono io che voglio un selfie con voi'. Il video è virale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Claudio Amendola si è reso protagonista di un siparietto divertente, andato virale sulla piattaforma Tik - Tok . Il video, che ha catalizzato più di 500 visualizzazioni, è stato pubblicato da una ... Leggi su leggo (Di mercoledì 3 agosto 2022)si è reso protagonista di un siparietto divertente, andatosulla piattaforma Tik - Tok . Il, che ha catalizzato più di 500 visualizzazioni, è stato pubblicato da una ...

IOrzo : In che senso si sono lasciati Claudio Amendola e Francesca Neri, ma che sta succedendo quest’anno, scusate no. - telodogratis : “Sono io che chiedo a voi la foto”: il siparietto di Claudio Amendola con le ragazze al ristorante - ilPandoso : Scusate ma in che senso anche Claudio Amendola e la moglie si separano. Basta non ho più certezze in amore. - cultve : #MargheraEstate Cinema Sotto Le Stelle?? Stasera #3agosto in piazza Mercato ?? COME UN GATTO IN TANGENZIALE - RITORN… - ILGUARDIANOZ : @AleVerrelli Ma chi ? Claudio Amendola ? -